В проблемном курганском вузе назначен ректор

В Курганской государственной сельхозакадемии, где были финансовые проблемы и руководство менялось в течение последнего года, назначен ректор. В этой должности аттестационная комиссия Министерства сельского хозяйства России согласовала врио ректора Владимира Чумакова. Об этом URA.RU рассказали в вузе.
«В конце июля была аттестационная комиссия Министерства сельского хозяйства, на которой наш Владимир Геннадьевич Чумаков — врио ректора — был аттестован на ректора академии», — пояснил и. о. проректора по финансово-экономическим и административным вопросам КГСХА Константин Павлов.
Он добавил, что приказа министра пока нет. Но важнейший этап — аттестационная комиссия уже пройдена и решение принято. Владимир Чумаков числился с приставкой врио с сентября 2019 года. В вузе он работал с 1994 года учебным мастером, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, первым проректором.
Последним утвержденным министерством ректор вуза был Владимир Левитский. В мае 2019 года он покинул свой пост. Вместо Левитского некоторое время академию возглавлял Роман Скиндерев, впоследствии перешедший в КГУ.
Ранее URA.RU сообщало, что у Курганской сельскохозяйственной три года были заблокированы банковские счета. Сейчас их разблокировали. Субсидию (366 млн рублей) на погашение долгов выделил учредитель — Министерство сельского хозяйства.
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