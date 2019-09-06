В руководстве проблемного курганского вуза начались кадровые перестановки

Владимир Чумаков стал новым проректором КГСХА Фото: официальный сайт КГСХА

Первым проректором Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) назначен Владимир Чумаков, ранее занимавший должность заведующего кафедрой технических систем в агробизнесе. Эту информацию подтвердил «URA.RU» исполняющий обязанности ректора КГСХА Роман Скиндерев.

«Чумаков сегодня назначен на должность первого проректора», — рассказал Скиндерев. Какие кадровые решения будут приняты в дальнейшем, он прокомментировать не смог, так как они находятся в компетенции Минсельхоза России. «Я пока исполняю обязанности ректора», — сообщил Скиндерев, отвечая на вопрос агентства о своей судьбе.

Должность первого проректора КГСХА ранее занимал Скиндерев, который после майской отставки ректора Владимира Левитского исполняет его обязанности.

Ранее в КГСХА второй раз за год началась смена руководства. В июне вуз посетил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. После этого КГСХА выделили из федерального бюджета 220 млн рублей на погашение долгов, однако начались разговоры, что вуз готовят к объединению с Южно-Уральским аграрным госуниверситетом в Челябинске. Позже от этих планов отказались. «URA.RU» неоднократно сообщало о проблемах в КГСХА, связанных с недостаточным финансированием: к примеру, о задержках выплат стипендий и о несвоевременной оплате коммунальных услуг.