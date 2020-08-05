Губернатор запустил процедуру передачи 23 медицинских организаций минздраву региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев завершил реформу, в рамках которой стартует процедура слияния горздрава Екатеринбурга и минздрава Свердловской области. Документ вступил в силу после опубликования в «Областной газете» сегодня, 6 августа.

Губернатор подписал закон, признающий утратившим силу закон «О наделении органов местного самоуправления МО „город Екатеринбург“ государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи». Ранее документ рассмотрели и одобрили депутаты заксобрания Свердловской области.

Региональные власти объяснили необходимость передачи полномочий тем, что Екатеринбург оставался единственным городом региона, где в 2012 году были сохранены полномочия по медицинскому обслуживанию населения. В остальных муниципалитетах полномочия были переданы на областной уровень. Более того, такая ситуация является уникальной для всей России, на что неоднократно указывали федеральный Минздрав и Росздравнадзор.

Реформа системы здравоохранения предусматривает передачу в областную собственность 23 медицинских организаций Екатеринбурга. URA.RU ранее публиковало их полный перечень. Расходы регионального бюджета на реорганизацию минздрава составят 723 млн рублей.