Нашлись крайние в поражении кандидата в пермские губернаторы

Александр Репин сдал в избирком шесть «двойных» подписей муниципальных депутатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Сторонники незарегистрированного кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина перекладывают ответственность за его поражение на нотариусов. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Якобы нотариусы передали в штаб врио губернатора Дмитрия Махонина данные о депутатах, которые поддержали Репина.

«Члены команды Репина обвиняют нотариусов в сливе информации. Якобы они рассказали команде Махонина о том, какие муниципальные депутаты поддержали Репина, что позволило штабу врио сдать в избирком подписи тех же депутатов», — рассказал URA.RU инсайдер. «Есть много версий происшедшего. И у каждой есть рациональное зерно», — заявил URA.RU сын Репина Сергей. В штабе врио информацию о сговоре назвали ложью.

Официальный представитель нотариальной палаты Пермского края Мария Боронина заявила URA.RU, что подобные домыслы являются абсурдными. «Нотариус или нотариальная палата не может предоставить подобного рода информацию. Хотя бы по той причине, что это невозможно технически», — пояснила она.

При заверении подписи депутата в федеральный реестр заносится информация только о том, что конкретный человек пришел к нотариусу заверить подпись. Членам палаты недоступна персональная информация. «Там содержится только количественная информация. Причем нет градации, что конкретно заверялось — подпись депутата в поддержку кандидата в губернаторы или подпись гражданина, который, например, меняет адрес регистрации. Для системы — это одно и то же действие», — уточнила Боронина.