ФСБ: Сафронов передавал секретные данные с помощью книги про 90-е

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, по версии следствия, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера. Для передачи данных он использовал пароли, позаимствованные из фрагментов книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«В материалах дела сказано, что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома. При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги „Путешествие через эру Ельцина“», — рассказал ТАСС Павлов. При этом адвокат не уточнил, как часто Сафронов осуществлял передачу и каким именно способом.

Советник главы Роскосмоса и экс-корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов арестован до 6 сентября. Его подозревают в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. Сам Сафронов свою вину не признает и исключает сделку со следствием. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Эту версию в ФСБ отрицают. Вместе с тем адвокат Сафронова ранее заявил, что российская разведка следила за ним минимум с осени 2019 года.

Ранее Иван Павлов заявил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Однако Сафронов отказался от сделки со следствием, пишет «Национальная служба новостей».

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