Для россиян будут введены новые технологии поиска работы Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Роструд планирует создать рекомендательный сервис для поиска работы на основе базы вакансий «Работа в России». Используя искусственный интеллект и технологии Big Data (большие данные) портал будет предлагать безработным варианты мест занятости, а работодателям — кандидатов, учитывая их интересы и запросы.

Из бюджета на создание сервиса в 2021 году будет потрачено 147,5 млн рублей, сообщили «Ведомости», ссылаясь на правительственные документы. Будут также разработаны инструменты для анализа рынка труда с учетом движения рабочей силы и разных форм занятости. Руководитель направления анализа данных hh.ru Александр Сидоров сообщил изданию, что HeadHunter располагает аналогичным сервисом «Нева», который рекомендует вакансии на основе данных о поведении пользователей в сети.

URA.RU в июне сообщало, что грядущий пик безработицы в России (ожидается в августе—сентябре) требует срочных изменений в государственной службе занятости. Эксперты в разговоре с URA.RU указывали, что существующая система «не видит все поле вакансий» и мало способна помочь в подборе новой работы. В качестве решения проблем собеседники агентства призывали чиновников воспользоваться примерами технологий, взятыми на вооружение коммерческими сервисами.

Но чтобы рекомендательный сервис стал эффективен, понадобится от 3 до 5 лет, предупредил в разговоре с URA.RU эксперт в сфере трудоустройства Гарри Мурадян. По его словам, столько времени понадобится, чтобы программа нашла достаточный объем данных о пользователе.

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