Челябинская область обновила рекорд по заражениям коронавирусом

Заражений с каждым днем становится все меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 7 августа, зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость снижается всю последнюю неделю, удерживаясь ниже показателя 100 заражений в сутки.

«С начала пандемии произошло 12 525 случаев заражения, сейчас в стационарах и на дому лечатся 3726 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 67 до 92 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 71 южноуралец, с начала пандемии — 8483 жителя области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности действует до 9 августа. По данным URA.RU, в ближайшее время будет принято решение продлить его. При этом под запретом останутся массовые мероприятия, но будет разрешена деятельность некоторых образовательных учреждений.