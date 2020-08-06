США угрожают разрушением немецкому порту из-за работы с Россией

Американские сенаторы опубликовали письмо с угрозами оператору немецкого порта Мукран компании Fährhafen Sassnitz GmbH. В бумаге они говорят о разрушении финансового будущего компании, если та продолжит сотрудничать с «Северным потоком — 2».
«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта „Северный поток-2“, вы разрушите финансовое будущее своей компании», — написали сенаторы. В документе чиновники обещают, что из-за «Северного-потока — 2» компания попадет под жесткие экономические санкции. Авторами письма стали Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, сообщает телеканал «
Немецкий депутат Вальдемар Гердт назвал действия сенаторов наглостью. Он напомнил, что в бизнесе не бывает союзников и каждая страна действует в своих интересах, пишет РИА «Новости».
Серьезными последствиями для союзников России в строительстве «Северного потока — 2» США угрожали еще 26 июля. Американские чиновники начали обзванивать компании-подрядчики из Германии и рассказывать им, чем обернется сотрудничество с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты Америки пытаются «уберечь» Европу от строительства нового газопровода, подчеркнуло агентство Nation news.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.