В России запатентовано новое лекарство от коронавируса

В России запатентовали препарат от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
«Агентство получило патент на отечественный препарат Лейтрагин […] Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — цитирует ФМБА РИА «Новости». Отмечается, что препарат играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, активно участвует в организации иммунного ответа, а также лекарство способно предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм».
Ранее сообщалось, что первая в России вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Планируется, что РФ станет первой в мире страной, где будет одобрена вакцина от коронавируса. Это произойдет 10 августа или даже раньше. Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Также Минздрав уже зарегистрировал два лекарства от COVID. Это «Авифавир» и «Коронавир».
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