В Минобороне РФ раскрыли условие для нанесения ядерного удара

Россия будет задействовать ядерный потенциал только в случае ракетной атаки по территории страны. Об этом заявили представители Генерального штаба РФ.
«Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о запуске ракеты в автоматическом режиме будет доведена до высшего руководства страны, которое в зависимости от ситуации определит масштаб ответных действий ядерных сил», — приводит «Красная звезда» статью представителей Генштаба.
Авторы подчеркивают, что российская система предупреждения способна зафиксировать запуски любых баллистических ракет, однако не в состоянии определить тип их оснащения. Из-за этого любая запущенная в сторону РФ ракета будет позиционироваться как ядерная ракета. После этого военнополитическое руководство России сразу получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий ядерных сил. В статье также указано, что обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания является высшим приоритетом государственной политики России в области нацбезопасности.
Ранее Россию призвали отказаться от разработок крылатых ракет с ядерными энергетическими установками. По мнению спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, такое оружие крайне опасно из-за ущерба, который может нанести радиоактивный шлейф. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков в ответ на это посоветовал Штатам озаботиться новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями. Он также обвинил США в приближении «Судного дня».
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