Россияне могут получить помощь к 1 сентября от работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне имеют право просить материальной помощи у работодателя для подготовки ребенка в школу накануне 1 сентября. Об этом заявила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

«Граждане могут попросить о материальной помощи своего работодателя. Претендовать на нее могут только те, кто официально трудоустроен. Этот вид помощи — право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут ее как согласовать, так и отказать», — цитирует Петрикову «Life».

Чтобы получить помощь, необходимо написать заявление. В нем сотрудник компании должен аргументировать, почему нуждается в помощи. Если работодатель одобрит оказание помощи, он выплатит сотруднику премию или поможет с покупкой школьных принадлежностей. По словам Петриковой, размер помощи зависит от организации. В среднем на сборы ребенка в 1-й класс выделяют не более пяти тысяч рублей. Если ребенок не первоклассник, средства можно попросить, ссылаясь на трудные жизненные обстоятельства. В таком случае размер выплаты зависит от конкретной ситуации. «В целом, если положение совсем критическое, можно говорить о помощи от работодателя в пределах 50 тысяч рублей», — отмечает партнер юридической компании.

Ранее аналитики IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, что средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в июле 2020 года вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец посоветовала россиянам покупать товары к школе заранее и оптом.

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