Родительский комитет объяснил, как сэкономить на сборах в школу

Школьные принадлежности стоит покупать уже сейчас, причем лучше оптом. Для этого стоит объединиться с другими родителями. Такой совет дала россиянам член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.
«Оптом всегда дешевле. Формируются сейчас целые платформы, на которых родители объединяются и заказывают все оптом. Оптовые цены могут иметь скидку 20-30, даже 40%», — рассказала Волынец.
Она отметила, что доставка обычно занимает две-три недели. Поэтому стоит озадачиться вопросом покупки канцелярских товаров уже сейчас. По мнению Волынец, заказывать товары лучше на весь учебный год, это позволит сэкономить время и деньги.
Ранее аналитики IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, что средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в июле 2020 года вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. При этом количество покупок наборов для школьников выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года. По данным аналитиков, средний чек на рюкзаки в этом году снизился на 3% до 1563 рублей. Данный товар в этом году покупали чаще на 38%. Средняя стоимость дневника выросла на 34% и составила 142 рубля. Число покупок упало на 21%. Пенал подорожал за год на 60% — в июле он стоил 799 рублей.
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