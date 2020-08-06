06 августа 2020

В Назрани ликвидировали боевика

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе контртеррористической операции уничтожен один из боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции уничтожен один из боевиков. Спецоперация в Назрани продолжается.

«В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются», — отметил собеседник «Интерфакса». Еще один источник полагает, что специальные мероприятия могут быть связаны с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева.

В конце июля в Ингушетии трое неизвестных застрелили сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел на трассе федеральной автодороги «Кавказ» по направлению в сторону города Сунж. Жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Алиев.

Несколько часов назад между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц на центральной улице Назрани в Ингушетии завязалась перестрелка. В части города и ряде селений введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики и неизвестные — возможно боевики — устроили перестрелку на улице Победы недалеко от железнодорожного вокзала.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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