В Назрани ликвидировали боевика

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции уничтожен один из боевиков. Спецоперация в Назрани продолжается.
«В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются», — отметил собеседник «Интерфакса». Еще один источник полагает, что специальные мероприятия могут быть связаны с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева.
В конце июля в Ингушетии трое неизвестных застрелили сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел на трассе федеральной автодороги «Кавказ» по направлению в сторону города Сунж. Жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Алиев.
Несколько часов назад между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц на центральной улице Назрани в Ингушетии завязалась перестрелка. В части города и ряде селений введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики и неизвестные — возможно боевики — устроили перестрелку на улице Победы недалеко от железнодорожного вокзала.
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