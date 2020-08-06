Иммунолог назвал два главных риска новой вакцины от коронавируса

Эффективность вакцины от коронавируса и ее побочные эффекты пока неизвестны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4-5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно. Препарат имеет два риска: он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме. Об этом заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.

«С того времени, которое прошло с появления коронавируса и с момента появления вакцины, можно создать хорошую вакцину. Но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно», — рассказал радио «Комсомольская правда» Зверев. Пока в России известно лишь об успехе на нескольких десятках добровольцев, тогда как в Китае в первой фазе испытаний участвовали 500 человек, а в третьей фазе исследований в США — 30 тысяч человек.

Никто до конца не знает, как тип первой российской вакцины от COVID-19 будет вести себя в организме человека., отмечает иммунолог. Спустя некоторое время могут проявиться побочные эффекты от препарата, которые ранее не были установлены. Кроме того, недоработанная вакцина может привести к антителозависимому усилению инфекции.

В России выявлено более 871 тысяч заболевших коронавирусом, напоминает «Дни.ру». В августе будет зарегистрирована российская вакцина от COVID-19, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Однако в 2020 году вакцинация от коронавируса будет доступна только взрослым, уточняет «Утро.ру».

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