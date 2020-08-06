Место умершего депутата Екатеринбурга займет друг чиновника

Виталий Чачин пытался избраться в гордуму в 2018 году, но уступил Дерягиной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Место экс-депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной, которая скончалась в начале июля, может занять бизнесмен Виталий Чачин, конкурировавший с ней на выборах в 2018 году. Кандидатура Чачина предварительно согласована с резиденцией губернатора — на текущий момент он основной претендент, сообщают источники URA.RU.

«С Чачиным уже общались, с ним достигнута предварительная договоренность о выдвижении по округу Дерягиной (№9, Ленинский район). Он будет основным кандидатом, под него расчистят округ», — сообщил инсайдер. В разговоре с URA.RU сам Чачин заявил, что «пока не принял окончательное решение» о выдвижении. Также он опроверг информацию о контактах с представителями областной власти по этому поводу.

По информации агентства, Чачин, занимающийся реставрацией объектов культурного наследия, является другом руководителя городского управления культуры Ильи Маркова, который помог сделать ему первые шаги в политике. Сам Чачин это отрицает. Во время избирательной кампании 2018 года он, выдвинутый от «Справедливой России» (которую поддерживал бизнесмен, ныне контролирующий большинство в думе), пытался снять Дерягину с выборов через суд, обвиняя ее в подкупе избирателей. Однако суд встал на сторону Дерягиной.

Предполагается, что Елена Дерягина формально будет лишена мандата на предстоящем заседании гордумы 11 августа. Аналогичное решение будет принято в отношении Олега Кагилева, осужденного на семь лет колонии за взятку. Наиболее вероятная дата довыборов в гордуму Екатеринбурга — 15 ноября.