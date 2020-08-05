Челябинская область продлит карантин по коронавирусу

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер продлит карантин по коронавирусу в Челябинской области еще на две недели, сообщили источники URA.RU в правительстве региона. Решение будет принято, несмотря на продолжающееся снижение заболеваемости — по данным оперштаба, на утро 6 августа зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом за сутки.

«Дело в том, что, с учетом сделанных ранее точечных послаблений, практически последним рубежом остается разрешение проводить массовые мероприятия. Но это может привести к росту заболеваемости, которую только что удалось взять под контроль. Чего, конечно, хочется избежать», — рассказал собеседник. В пресс-службе правительства заявили, что решение будет приниматься, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Тренд на снижение заболеваемости последовательно снижается: накануне выявили 99 заболевших, перед этим 103 и 107 соответственно. «С начала пандемии на Южном Урале произошло 12 430 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3706 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки четверо южноуральцев в возрасте от 56 до 80 лет, у всех COVID осложнил тяжелые болезни». Выздоровели за то же время 57 человек, всего — 8412 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности действует до 9 августа. В регионе действует масочный режим. Потери бюджета региона от экономических последствий пандемии оцениваются в 50 млрд рублей.