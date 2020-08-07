В среднем по России плата за коммунальные услуги во втором полугодии возрастет не более чем на 4%. Об этом рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
«Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастет более чем на 4%», — сказал королев. По его словам такое повышение объясняется размером инфляции на 2020 год. Замглавы ФАС подчеркнул, что рост тарифов ЖКХ не может обгонять инфляцию. Стоимость коммунальных услуг в июле возросла на 2,1% к июню 2020 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Тарифы ЖКХ повысили 1 июля текущего года. Минимальный рост оказался в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Чеченской республике — 6,5%.
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, передает RT. Она просит, чтобы семьи, где воспитывается более 10 детей, могли получить компенсацию в размере 70% от цены таких услуг.
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