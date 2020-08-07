В России опять подорожают коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Водоснабжение. Москва, счетчик воды, водоснабжение, коммуналка, водопровод, запорный кран
Рост тарифов ЖКХ не может больше величины инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В среднем по России плата за коммунальные услуги во втором полугодии возрастет не более чем на 4%. Об этом рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

«Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастет более чем на 4%», — сказал королев. По его словам такое повышение объясняется размером инфляции на 2020 год. Замглавы ФАС подчеркнул, что рост тарифов ЖКХ не может обгонять инфляцию. Стоимость коммунальных услуг в июле возросла на 2,1% к июню 2020 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Тарифы ЖКХ повысили 1 июля текущего года. Минимальный рост оказался в Ненецком автономном округе. Он составил 2,4%. Больше всего коммунальные услуги подорожали в Чеченской республике — 6,5%.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, передает RT. Она просит, чтобы семьи, где воспитывается более 10 детей, могли получить компенсацию в размере 70% от цены таких услуг.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...