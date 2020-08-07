Мошенники получили кредиты по поддельному документу Фото: Илья Московец © URA.RU

Шоумен и организатор концертов из Москвы Михаил Макшанов неожиданно узнал, что по его паспорту дважды брали кредиты. Михаил рассказал URA.RU, как после этого стал помечать ксерокопии своего документа.

Однажды Михаилу позвонили коллекторы и потребовали вернуть долг. Они сообщили, что Макшанов якобы взял кредит в микрофинансовой организации ООО МФК «Займ Онлайн» и не отдает. «Я запросил свою кредитную историю и узнал, что кроме этого буквально на днях взял еще один кредит. После этого я обратился в полицию, где позже мне ответили, что состав преступления не обнаружен», — рассказывает Михаил.

Поскольку коллекторы продолжали одолевать его звонками каждый день, Михаил обратился за помощью к адвокатам. «В случае с Михаилом был выбор — или ждать, когда компания, выдавшая займ, сама обратится в суд, а мы докажем, что никто за кредитом не обращался, или действовать самим. Предпочли второй вариант, так как телефон обрывали коллекторы, да и идеальная кредитная история была испорчена, и с этим что-то надо было делать. К сожалению, мошенничество в сети только набирает обороты, и противостоять этому сложно, даже если совсем нигде не светить свои карты и паспортные данные», — пояснила «URA.RU» Валерия Рытвина, гендиректор екатеринбургского юридического агентства «Классика истины». Михаил выиграл суд, информацию о его «долге» удалят из Бюро кредитных историй.

Финансовая организация предоставила в суд фото «Макшканова», который брал кредит — в паспорт с данными Михаила было вклеено фото другого человека. «Теперь я даже в гостиницах, когда делают ксерокопию паспорта, пишу на ней большими буквами „не для заключения договоров“», — говорит Михаил.

На фото неизвестный, получивший кредит по паспорту с данными Макшанова Фото: Михаил Макшанов

Михаил совсем не похож на человека, бравшего кредит Фото: Михаил Машанов, facebook

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.