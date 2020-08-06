Мышиные экскременты нашли в хлебе жители ЯНАО

Автор сообщения утверждает, что постороннее вкрапление — мышиный помет Фото: группа подслушано в Сеяхе, «ВКонтакте»

Мышиный помет обнаружили жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО в купленном в одном из магазинов хлебе местного производства. Фотографию неприятной находки анонимно опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» один из местных жителей.

«Купил хлебушек, разрезал, а он внутри полностью в мышином помёте, — написал мужчина. — Магазин, обратите внимание на сотрудников своих». В каком именно магазине был куплен хлеб, автор фотографии не указывает, однако местные жители, судя по комментариям, сразу поняли, о какой торговой точке идет речь.

По сообщениям, мыши в пекарне действительно есть, а пекари, скорее всего, поленились просеять муку. Впрочем, нашлись и те, кто вступился за производителей хлеба.

«В пекарне Сеяхинского ПО (потребительского общества — ред.) работают трезвые и адекватные работники, технология выпечки хлеба соблюдается, мука просеивается — написала местная предпринимательница Наталья Баймишева. — Не проще ли обратиться в магазин и решить вопрос на месте?» Происхождение фотографии, по словам бизнесвумен, также вызывает сомнения.

В сельской администрации пояснили, что полномочий для проверки торговых точек, работающих в Сеяхе, местные власти не имеют. «Пока могу сказать, что работа по данному направлению ведется совместно с коллегами из районной администрации», — рассказал по телефону глава села Станислав Вануйто.