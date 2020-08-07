Водонаева осудила Ефремова за отрицание вины в смертельном ДТП

Алена Водонаева нашла сходства между судом над Михаилом Ефремовым и цирком Фото: Instagram Алены Водонаевой

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущая Алена Водонаева осудила защиту Михаила Ефремова и самого актера за отказ признавать вину в ДТП. Своим мнением она поделилась в Instagram.

«Я в шоке, что сторона защиты решила все отрицать. Суд стал напоминать цирк. Издевательство и над Ефремовым, и над нами», — написала Водонаева. Она отметила, что ей жаль актера.

Люди, садящиеся за руль в нетрезвом виде, должны осознавать, к чему может привести такое поведение, считает телеведущая. Государство, в свою очередь, должно защищать общество от таких лиц, применяя к ним санкции, подчеркнула Водонаева.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест, раскаивался и просил прощения у близких погибшего. Позднее в СМИ появлялась информация, что адвокаты Ефремова планируют строить защиту на отсутствии доказательств, что за рулем был именно он. В августе прошло судебное заседание, в ходе которого Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит и отказался признать вину, передает телеканал 360. Домашний арест актеру продлили до конца января 2021 года, пишет RT.

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