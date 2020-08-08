COVID-19 не относится к тому же типу вирусов, что ВИЧ и гепатит, рассказал Алексей Аграновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус не является вирусом, который может сохраняться в организме человека навсегда, как гепатит или ВИЧ. Об URA.RU рассказал вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

До этого академик РАН Сергей Колесников предположил, что в будущем COVID-19 сможет приживаться в организме человека как ВИЧ или гепатит. По его словам, сейчас нет данных о такой способности вируса, однако в дальнейшем это может быть еще одной опасностью инфекции.

«Я не согласен с таким мнением коллеги. Такие вирусы, как COVID-19, не могут персистировать, то есть сохраняться в организме надолго», — прокомментировал URA.RU Аграновский.

Такие вирусы, как гепатит или ВИЧ, вызывают острые заболевания и наносят организму масштабный ущерб в течение долгого времени. «Это совсем другая история. А по всем повадкам коронавируса непохоже, что он обладает способностью персистировать. Он побыл в организме, дела свои поделал, а потом организм его уничтожает, так как есть иммунный ответ», — заключил ученый.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с формированием в России коллективного иммунитета к COVID-19. По словам специалистов ведомства, антитела к коронавирусу находят у 20-25% пациентов, передает RT.

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