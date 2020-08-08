Активистов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова и двух членов петербургского отделения задержали по пути к границе с Белоруссией накануне выборов в республике. Об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.
«Сегодня около 7 часов утра в Себежском районе Псковской области задержаны Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александр Федосеев. Они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами», — передает «
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что действующий президент Александр Лукашенко должен снять свою кандидатуру с выборов. В конце июля в республике задержали 33 бойцов российской ЧВК. Белорусские власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Ранее Лукашенко выступил с посланием к нации перед выборами, на которые он идет на волне конфронтации с Россией, передает «Национальная служба новостей».
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