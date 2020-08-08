Активистов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Белорусские пограничники не объяснили причин задержания граждан России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова и двух членов петербургского отделения задержали по пути к границе с Белоруссией накануне выборов в республике. Об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.

«Сегодня около 7 часов утра в Себежском районе Псковской области задержаны Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александр Федосеев. Они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами», — передает « Коммерсант » со ссылкой на Буракову. Отмечается, что пограничники не объяснили причин задержания. По словам Бураковой, остальные пассажиры автобуса пересекли границу. Адвокат организации сообщил, что ему не предоставили оснований для задержания. Сейчас задержанные находятся в пограничном пункте в Себеже, откуда их доставят в Псков, передает издание.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что действующий президент Александр Лукашенко должен снять свою кандидатуру с выборов. В конце июля в республике задержали 33 бойцов российской ЧВК. Белорусские власти считают, что они были присланы для дестабилизации обстановки перед выборами. Ранее Лукашенко выступил с посланием к нации перед выборами, на которые он идет на волне конфронтации с Россией, передает «Национальная служба новостей».

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