Россияне смогут получить выплату в 3700 рублей к 1 сентября

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Чтобы получить деньги, нужно обратиться в МФЦ до 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россияне смогут получить выплаты от государства на подготовку к школе. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

По его словам, на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи. «Льготы предоставляются на региональном уровне, условия их получения могут различаться. Как правило, поддержку оказывают многодетным или малоимущим семьям», — цитирует Life Болотина.

Он рассказал, что такие выплаты уже есть в Москве и Санкт-Петербурге. Многодетные семьи в ЯНАО также могут получить поддержку от государства. Она составит 3,7 тыс рублей, передает издание. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в МФЦ до 1 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям с детьми. Аналогичная выплата вводилась в разгар эпидемии коронавируса. А врачам и социальным работникам, участвующим в борьбе с COVID-19, правительство одобрило выделение 11 млрд рублей.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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