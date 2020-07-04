Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты врачам и соцработникам

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Врачи и соцработники должны получить выплаты до 15 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и врачам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в документе.

Стимулирующие выплаты получат медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и социальные работники, которые помогают зараженным коронавирусом. Всего на эти цели выделено 11 млрд рублей, которые врачи и соцслужащие должны получить до 15 сентября.

На днях глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных денежных пособиях к зарплатам. В документе указано, что на выплаты могут рассчитывать сотрудники социальных учреждений. Например, самая крупная выплата предназначена для медработников домов-интернатов — они получат по 60 тысяч рублей, пишет агентство Nation News.

В апреле президент Владимир Путин поручил ввести доплату для медработников, работающих с пациентами с COVID-19. Выплаты продлили до конца лета, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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