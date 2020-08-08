Взрыв в Ливане произошел из-за коррупции

От крупного взрыва в порту Ливана погибли 150 человек Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Причиной крупного взрыва селитры в морском порту Бейрута стала коррупция. Об этом заявил премьер Ливана Хасан Диаб.

«Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции», — цитирует политика РИА «Новости». Диаб также считает, что выход из нынешнего кризиса в стране возможен только при досрочных парламентских выборах.

Крупный взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли 150 человек, пострадали около пяти тысяч. Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Одним из погибших был генсекретарь оппозиционной партии Катаиб Назара Наджаряна. На похоронах лидер партии Сами Жмайель выступил против правительства Ливана. После этого в Бейруте начались митинги, которые переросли в массовые беспорядки.

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