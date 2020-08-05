В сети опубликовали спутниковые снимки Бейрута до и после мощного взрыва. Фото были сделаны с аппарата Роскосмоса.
На кадрах видно, что практически все постройки, расположенные возле порта, где прогремел взрыв, уничтожены. На месте, где стоял взорвавшийся склад, образовался кратер, его заполнило водой.
«Число погибших достигло 113, около 4 000 ранены», — передает информационное агентство
Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Сначала сообщалось, что взрыв произошел на складе пиротехники, расположенном на пирсе № 12 порта Бейрута. Позднее глава службы общей безопасности Аббас Ибрагим сообщил, что взрыв произошел в хранилище взрывоопасных веществ. 5 августа объявлено в Ливане днем траура. После трагедии многие страны предложили Ливану помощь в ликвидации последствий. В частности, в Бейрут вылетел первый самолет МЧС России вечером 5 августа. Планируется еще пять рейсов.
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