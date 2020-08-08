Митингующие выступают против правительства Ливана Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Массовые беспорядки, в которые перерос митинг за отставку правительства, проходят в Бейруте. В протестах пострадали более 100 человек.

«Протестующие в Бейруте в субботу заняли здание МИД», — приводит ТАСС сообщение местного телеканала LBCI. Есть сообщения о стрельбе в здании. Столкновения между демонстрантами и полицией ранее проходили у здания парламента в центре Бейрута. В ход шли слезоточивый газ и камни. Сообщается, что ливанские силы безопасности открыли огонь и вошли в здание МИД следом за протестующими. По данным Красного креста, 109 человек пострадали в результате столкновений, 14 из них доставлены в больницу.

К массовым антиправительственным акциям граждан Ливии призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Ранее он объявил о выходе трех депутатов из состава парламента, погрязшего в коррупции и преступной халатности. Политик выступал на похоронах генсекретаря партии Катаиб Назара Наджаряна, который погиб 4 августа во время взрыва в морском порту Бейрута. Оппозиционеры требуют отставки правительства технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.

Крупный взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли 150 человек, пострадали около пяти тысяч, передает RT. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стали пиротехнические изделия, хранящиеся в складских помещениях. Позже министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. Бывший капитан судна, которое перевозило эту селитру, заявил, что могло сработать взрывное устройство.

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