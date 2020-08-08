В Екатеринбурге внедорожник на скорости въехал в батут с детьми. ФОТО

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Празднование Дня города. Курган, надувная горка, батут
Информации о пострадавших нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник на скорости въехал в надувной батут. Об этом URA.RU рассказали свидетели происшествия.

«Во время ДТП на батуте были дети», — говорят очевидцы. По предварительным данным, внедорожник подрезал легковой автомобиль. Кроссовер в результате выехал на тротуар, влетел через бетонные блоки в нижнюю часть батута. После этого он начал сдуваться. Информации о пострадавших нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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