Информации о пострадавших нет
В Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник на скорости въехал в надувной батут. Об этом URA.RU рассказали свидетели происшествия.
«Во время ДТП на батуте были дети», — говорят очевидцы. По предварительным данным, внедорожник подрезал легковой автомобиль. Кроссовер в результате выехал на тротуар, влетел через бетонные блоки в нижнюю часть батута. После этого он начал сдуваться. Информации о пострадавших нет.
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