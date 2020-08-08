08 августа 2020

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос по месту для храма Святой Екатерины. Екатеринбург, собака, выборы, избирательный участок
В Белоруссии открылись почти шесть тысяч избирательных участков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Белоруссии стартовал основной день голосования на выборах президента. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.

«Участки для голосования на выборах президента открылись», — пишет «Белта». В республике отрыто 5 767 избирательных участков, еще 44 — за пределами страны. Голосование закончится в 20:00 по местному времени, однако участковые комиссии могут закончить свою работу раньше, если все избиратели из списка сделали свой выбор.

Лукашенко победит и устроит репрессии, как в 1937 году

Ранее Центризбирком Белоруссии сообщал, что явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%, передает агентство Nation News. Основная борьба за кресло главы республики будет между нынешним главой государства Александром Лукашенко и домохозяйкой Светланой Тихановской. Она представляет оппозиционные силы после того, как были задержаны ее муж, кандидат Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико, а кандидат Валерий Цепкало из-за опасений уехал в Россию. За несколько дней до выборов Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «тремя несчастными девчонками», пишет «Царьград».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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