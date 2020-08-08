В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

В Белоруссии стартовал основной день голосования на выборах президента. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.
«Участки для голосования на выборах президента открылись», — пишет «Белта». В республике отрыто 5 767 избирательных участков, еще 44 — за пределами страны. Голосование закончится в 20:00 по местному времени, однако участковые комиссии могут закончить свою работу раньше, если все избиратели из списка сделали свой выбор.
Ранее Центризбирком Белоруссии сообщал, что явка избирателей по итогам четырех дней досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%, передает агентство Nation News. Основная борьба за кресло главы республики будет между нынешним главой государства Александром Лукашенко и домохозяйкой Светланой Тихановской. Она представляет оппозиционные силы после того, как были задержаны ее муж, кандидат Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико, а кандидат Валерий Цепкало из-за опасений уехал в Россию. За несколько дней до выборов Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «тремя несчастными девчонками», пишет «Царьград».
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