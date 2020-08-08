За последние сутки в России выявлено 5 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксировано уже 887 536 заболевших. Из них жертвами инфекции стали 77 человек, победить вирус удалось 3 215 инфицированным.
«За последние сутки в России выявлен 5 189 новый случай коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба. Жертвами вируса стали еще 77 человек, полностью излечились — 3 215.
Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 691 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Свердловская область с 178 случаями. На третьем — Московская область, где выявили 161 заболевших.
Новые случаи заболевания выявлены и в других регионах УрФО: в ХМАО выявили 127 новых больных, в Челябинской области подтвердились 87 диагнозов на коронавирус, в Тюменской — 77, в Курганской — 21, в ЯНАО — 88. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 68 человек.
Ранее был назван единственный способ облегчить страдания больного COVID. По словам директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, что человека можно вылечить только с помощью антител, передает сайт argumenti.ru. Какие-то продукты не смогут существенно повлиять на болезнь, отметил он.
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