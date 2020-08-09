Лукашенко рассказал о будущем отношений с Россией

Президент Белоруссии заявил, что Минск и Москва будут сотрудничать всегда Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Москва и Минск всегда будут сотрудничать. Об этом в день президентских выборов в Белоруссии заявил глава республики Александр Лукашенко.

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — приводит слова действующего президента «Интерфакс». Лукашенко добавил, что накануне в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что «мы в одной лодке». Также, по словам главы Белоруссии, республика будет сотрудничать со всеми. В недавнем обращении к народу Лукашенко заявлял, что у России не осталось друзей, кроме Белоруссии.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. На избирательные участки явились более 50% избирателей, поэтому выборы признаны состоявшимися, передает агентство Nation News. Избирательная кампания сопровождалась задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также многочисленными акциями протеста. Александр Лукашенко пообещал признать результаты выборов и не допустить в стране майдана. Победу действующего президента предсказывают политологи и источники в Центризбиркоме.

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