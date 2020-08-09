Собчак считает, что выборы в России выглядят честнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Выборы в России выглядят гораздо честнее и «прозрачнее» многих, в частности, белорусских. Об этом в своем Telegram-канале написала телеведущая Ксения Собчак.

«Российские выборы, с их наблюдателями и вебкамерами и как бы „прозрачным“ голосованием выглядели реально „честными“. Ну ведь, правда, любой эксперт подтвердит, что вбрасывают по российской системе максимум 10%, остальное — привозят живой биомассой, иначе никак», — заявила Собчак.

Она отметила, что в Беларуссии нет никаких наблюдателей, нет даже интернета, который сегодня «рухнул». Также телеведущая добавила, что «восстать» в Белоруссии и в России — это не то же самое. По ее словам, в Белоруссии оппозиционеров сажают сразу и надолго, без особых разъяснений. «Никакой Навальный там „Лукашенко вор“ не орет […] Просто те, кто делают сегодня это в Беларуси-отчаянные храбрецы. И это надо понимать», — Собчак.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь».

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