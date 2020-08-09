Армия и полиция Ливана вытеснили демонстрантов от здания правительства в Бейруте. Для разгона протестующих военные используют слезоточивый газ и резиновые пули, а в ответ в них летят камни и петарды.
На данный момент силовики взяли под полный контроль улицы, прилегающие к парламенту, сообщает РИА «Новости». Между тем, ранее участники антиправительственного протеста ворвались в здания четырех министерств в центре Бейрута, пишет RT, ссылаясь на ливанское «Национальное информационное агентство». В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек. «Наши корры говорят, в Бейруте прямо жесть. Протестующие нападают на военные чекпойнты, те отвечают газом и пулями, пока резиновыми», — написала в cвоем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Беспорядки в центре Бейрута длятся вторые сутки. Протестующие требуют отставки правительства, президента и роспуск парламента. Поводом для выступлений стал мошный взрыв в порту вызванный воспламенением 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Погибли более сотни граждан, несколько тысяч человек оказались в больнице.
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