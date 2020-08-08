В Бейруте в ходе массовых беспорядков пострадали несколько сотен человек. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.
«Порядка 490 человек получили ранения во время проходящих в Бейруте антиправительственных акций протеста», — пишет ТАСС со ссылкой на канал, отмечая, что ранее местные СМИ сообщали о 238 пострадавших. Кроме того, по данным телеканала Al-Hadath, известно как минимум об одном погибшем.
Им оказался сотрудник ливанского спецформирования по борьбе с беспорядками. Факт убийства был установлен силовиками, которые, как сообщал местный канал MTV, возложили ответственность за гибель коллеги на демонстрантов. Позже выяснилось, что мужчину по ошибке застрелила полиция.
В оперативном штабе ТАСС сообщили, что массовые протесты не отразились на поисково-спасательных работах, в которых задействованы спасатели и врачи МЧС России в районе взрыва в Бейруте. Безопасность российских специалистов обеспечивают более 50 солдат и офицеров ливанской армии.
Протесты в столице Ливана начались 8 августа. Демонстранты выразили недоверие правительству после взрыва в порту 4 августа и потребовали его отставки. В хоте беспорядков участники ворвались в здания министерства иностранных дел, министерства экономики, штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, а также штурмовали министерства энергетики и окружающей среды. Силовикам к этому моменту удалось освободить от протестующих здание МИДа.
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