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Самое актуальное в Свердловской области на 10 августа. Сотрудники метрополитена начали увольняться, в области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборщица, метрополитен, метро, санитарная обработка, уборка в метро
Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться из-за низких зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В области продолжатся ливни — в Нижних Сергах вновь размыло дороги — сотрудники метро жалуются на низкую зарплату — писателя Владислава Крапивина выписали из больницы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В области продлили штормовое предупреждение

  • МЧС региона продлило штормовое предупреждение, из-за прогнозируемых сильных ливней, града и шквалистого ветра. Неблагоприятные погодные условия, продлятся минимум до вторника, 11 августа.

В Нижних Сергах размыло дороги

  • В Нижних Сергах из берегов вышла река Заставка и затопила улицу, которая пострадала во время первого паводка, который произошел в июле. По словам местных жителей, до жилых домов вода не дошла.

Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться

Известного уральского писателя выписали из больницы

В суде Екатеринбурга умер мужчина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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