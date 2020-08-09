Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться из-за низких зарплат
В области продолжатся ливни — в Нижних Сергах вновь размыло дороги — сотрудники метро жалуются на низкую зарплату — писателя Владислава Крапивина выписали из больницы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
В области продлили штормовое предупреждение
- МЧС региона продлило штормовое предупреждение, из-за прогнозируемых сильных ливней, града и шквалистого ветра. Неблагоприятные погодные условия, продлятся минимум до вторника, 11 августа.
В Нижних Сергах размыло дороги
- В Нижних Сергах из берегов вышла река Заставка и затопила улицу, которая пострадала во время первого паводка, который произошел в июле. По словам местных жителей, до жилых домов вода не дошла.
Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться
- Работников метрополитена Екатеринбурга перевели на четырехдневную рабочую неделю и отменили премии за дополнительную работу. Сотрудники начали массово увольняться.
Известного уральского писателя выписали из больницы
- Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из больницы №40 в Екатеринбурге, несмотря на то, что его состояние ухудшилось. Крапивина госпитализировали 15 июля с подозрением на инсульт. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.
В суде Екатеринбурга умер мужчина
- В Железнодорожном суде Екатеринбурга скончался мужчина, которого осудили за кражу красной рыбы на сумму чуть более одной тысячи рублей. Суд приговорил нарушителя к 72 часам исправительных работ, но он скончался на заседании.
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