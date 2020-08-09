Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться из-за низких зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В области продолжатся ливни — в Нижних Сергах вновь размыло дороги — сотрудники метро жалуются на низкую зарплату — писателя Владислава Крапивина выписали из больницы. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В области продлили штормовое предупреждение

МЧС региона продлило штормовое предупреждение, из-за прогнозируемых сильных ливней, града и шквалистого ветра. Неблагоприятные погодные условия, продлятся минимум до вторника, 11 августа.

В Нижних Сергах размыло дороги

В Нижних Сергах из берегов вышла река Заставка и затопила улицу, которая пострадала во время первого паводка, который произошел в июле. По словам местных жителей, до жилых домов вода не дошла.

Сотрудники екатеринбургского метрополитена начали увольняться

Работников метрополитена Екатеринбурга перевели на четырехдневную рабочую неделю и отменили премии за дополнительную работу. Сотрудники начали массово увольняться.

Известного уральского писателя выписали из больницы

Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из больницы №40 в Екатеринбурге, несмотря на то, что его состояние ухудшилось. Крапивина госпитализировали 15 июля с подозрением на инсульт. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.

В суде Екатеринбурга умер мужчина

В Железнодорожном суде Екатеринбурга скончался мужчина, которого осудили за кражу красной рыбы на сумму чуть более одной тысячи рублей. Суд приговорил нарушителя к 72 часам исправительных работ, но он скончался на заседании.