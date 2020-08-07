Река в Нижних Сергах вновь вышла из берегов

Река Заставка принесла поваленные деревья из леса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

В Нижних Сергах (Свердловская область), где в конце июля произошло наводнение, вновь из берегов вышла река Заставка. Об этом URA.RU рассказал местный житель Владимир Шарин, живущий на улице Жукова, которую затопило во время первого паводка.

По словам Шарина, всему виной стал ливень, который прошел в городе ночью. Из-за этого река принесла деревья, которые пострадали еще после первого наводнения, сказал местный житель. «Переезды сделали, положили трубы, метровые. А из леса поплыли бревна и три елки застопили трубу, и вода пошла опять по дороге», — сообщил собеседник агентства.

Шарин отметил, что вода в этот раз не добралась до жилых домов, однако размыла дороги на улице Жукова, которые были отсыпаны еще после первого наводнения. Он добавил, что новые паводки можно избежать, если в лесу уберут поваленные деревья.

URA.RU попыталось дозвониться до главы Нижнесергинского муниципального района Валерия Еремеева. Он не поднял трубку.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильнейшего ливня. Было эвакуировано около 200 человек. Пострадавшими от потопа признаны 63 домов, восемь из них подлежат сносу. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП — URA.RU рассказывало, как все происходило.