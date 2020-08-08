08 августа 2020
07 августа 2020

Екатеринбуржец, задержанный за кражу рыбы, умер в суде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный мужчина умер в здании суда, сообщил инсайдер Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Железнодорожном суде Екатеринбурга скончался мужчина, которого осудили за кражу красной рыбы в магазине. За этот проступок задержанному дали 72 часа исправительных работ.

«Когда секретарша сидела в кабинете, заполняла с ним документы, заметила, что он не реагирует. Проверила пульс — мертв. Что-то с сердцем случилось», — сообщил URA.RU источник близкий к силовым ведомствам. Инсайдер добавил, что рыба, которую украл мужчина, стоила больше тысячи рублей, соответственно дело проходит, как уголовное.

На звонок URA.RU в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга не ответили. В Следственном комитете РФ по Свердловской области пообещали уточнить информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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