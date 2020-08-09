Взрывы прогремели в самом центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После этого в небо поднялось облако дыма. В МВД страны говорят о том, что СМИ распространяют фейки о протестах в белорусских городах.
«Есть сообщения о двух мощных взрывах, на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы поднимается облако дыма», — сообщает РИА «Новости».
По данным ряда белорусских СМИ, в стычках с полицией пострадало несколько десятков человек. В центре Минска, когда люди бросились помогать одному из пострадавших, в них со стороны ОМОНа прилетело несколько светошумовых гранат. Люди получили травмы. Минские силовики применяли не только гранаты, но также резиновые пули и водометы.
В свою очередь, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова уверяет, что многое из того, что пишут в интернете, не соответствует действительности. «Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших», — заявила Чемоданова, ее слова приводит РИА «Новости». Представитель МВД отметила, что оперативно-ситуационный штаб ведет мониторинг и аккумулирует информацию. Она пообещала, что вскоре будет сделано официальное заявление.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов.
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