09 августа 2020

В Минске против протестующих применили светошумовые гранаты. Есть раненные

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, майдан, беспорядки, революция
В Минске отключили городское освещение, в стране — масштабные перебои с интернетом и связью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Против участников несанкционированной акции в Минске применили светошумовые гранаты. Среди протестующих появились первые пострадавшие.

«Среди протестующих есть раненые, они в крови, им оказывают медицинскую помощь», — передает Sputnik Беларусь.

Всего в центре Минска у памятника городу-герою собрались около пяти тысяч человек, там же находятся более 10 машин ОМОНа, силовики задерживают участников митинга, передает «МБХ медиа». Отмечается, что в районе проспекта Машерова, по которому протестующие идут к стеле «Минск — город-герой», отключили городское освещение. Оно осталось только на домах и магазинах. Telegram-канал Mash передает, что перестали работать белорусские сайты: новостные и даже официальные страницы. В стране зафиксированы масштабные перебои с интернетом и связью.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Тем временем в Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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