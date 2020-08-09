Против участников несанкционированной акции в Минске применили светошумовые гранаты. Среди протестующих появились первые пострадавшие.
«Среди протестующих есть раненые, они в крови, им оказывают медицинскую помощь», — передает Sputnik Беларусь.
Всего в центре Минска у памятника городу-герою собрались около пяти тысяч человек, там же находятся более 10 машин ОМОНа, силовики задерживают участников митинга, передает «МБХ медиа». Отмечается, что в районе проспекта Машерова, по которому протестующие идут к стеле «Минск — город-герой», отключили городское освещение. Оно осталось только на домах и магазинах. Telegram-канал Mash передает, что перестали работать белорусские сайты: новостные и даже официальные страницы. В стране зафиксированы масштабные перебои с интернетом и связью.
Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Тем временем в Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.
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