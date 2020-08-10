В России от коронавируса скончались более 15 тысяч человек

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 118 человек. За сутки умерло 70 человек, таким образом за весь период с начала пандемии погибли 15 001 человек, сообщает российский оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них 1 356 случаев без клинических проявлений болезни», — сказано в телеграм-канале оперштаба. При этом из больниц за последние сутки выписали 3 259 человек. Заражения обнаружены в 83 из 85 регионах страны.
Больше всего заболевших выявлено в Москве — 694 человека. На втором месте остается Свердловская область — 179 больных. За ней по заболеваемости оказался Санкт-Петербург с 157 зараженных. На четвертом и пятом местах Московская (153 человека) и Ростовская области (128 человек).
В Регионах УрФО лидерами по числу новых зараженных лидируют ХМАО (117 человек), ЯНАО (93 человека) и Челябинская область (83 человека). Не намного отстают от них Тюменская область (74 человека) и Пермский край (67 человек). Меньше всего новых больных в Курганской области (17 человек).
По данным на 9 августа регионы России продолжают оставаться на карантине. Число зараженных с начала пандемии приближается к 900 тысячам.
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