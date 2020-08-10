Срок хранения записей о кредитах сократиться на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне смогут исправить свою кредитную историю. Об этом сообщил гендиректор Бюро кредитных историй (БКИ) «ОКБ» Артур Александрович.

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии», — цитируют Александровича «Известия». По его словам, для внесения изменений в рейтинг заемщика потребуется решение суда.

Закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу с 1 января 2021 года. Согласно новым правилам, срок хранения записей о кредитах сократиться до семи лет. Также закон будет регламентировать порядок формирования данных о заемщиках, что позволит сократить количество ошибок.

Спрос на кредиты в России вернулся к докризисным значениям. Объем обращений россиян составил 105% от показателей января 2020 года. В мае 2020 года число просроченных ипотечных займов в России выросло на 36% по сравнению с мартом — до 79 тысяч. Ухудшение платежной дисциплины может быть связано с падением доходов из-за карантинных мер, передает телеканал 360.

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