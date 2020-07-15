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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации на рынке ипотеки в России. Она отметила, что ипотека также пострадала в период пандемии, однако сейчас спрос на такое кредитование восстанавливается, передает RT .

Однако рынок кредитов восстанавливается неравномерно: отстают показатели по автокредитованию, спрос на кредитные карты растет медленнее, чем на необеспеченные кредиты. Самым популярным, даже несмотря на кризис, оказалось кредитование под залог жилья: количество ипотечных заявок находится на докризисном уровне и меньше всего снижалось на пике пандемии.

«В апреле объем заявок на кредиты составлял 95%, в мае — 88% от результата января. В марте, когда банки выдали рекордный объем кредитов, поток обращений на 16% превышал январский уровень», — пишет РБК со ссылкой на отчет бюро кредитных историй «Эквифакс». Большинство опрошенных изданием банков подтвердили рост спроса на займы.

Спрос на кредиты в России вернулся к докризисным значениям. Объем обращений россиян составил 105% от показателей января 2020 года, в числе лидеров по-прежнему ипотечное кредитование.

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