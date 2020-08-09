Последствия первого потопа устраняли больше недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Контролировать ситуацию в городе Нижние Серги, которые оказались затоплены второй раз за три недели, будет врио губернатора региона Алексей Орлов. Ранее муниципалитет по поручению президента Владимира Путина посещал глава МЧС Евгений Зиничев.

Как сообщили URA.RU источники в правительстве региона, Орлов отправится с инспекцией в муниципалитет во вторник, 11 августа. Ожидается, что сопровождать Алексея Орлова будет министр общественной безопасности региона Андрей Кудрявцев, глава Нижних Серег Валерий Еремеев и глава Нижнесергиинского района Андрей Чекасин.

Валерий Еремеев подтвердил URA.RU факт визита первого замгубернатора, уточнив, что сам только что вернулся с объезда, «все под контролем, все работают».

Река Заставка вышла из берегов в ночь с 7 на 8 августа — после ливня течением в город принесло деревья, а вода вышла залила грунтовую дорогу на улице Жукова. В МЧС заявили, что причиной потопа стал мусор: «произошел засор на двух участках трубы, временно проложенных для отвода воды, из—за чего и произошел розлив воды на поверхность грунтовой дороги».

Нижние Серги уже затапливало 22 августа: в результате затяжных ливней река заставка вышла из берегов и снесла 4 моста. Серьезно пострадали 7 зданий, всего затоплен 231 жилой дом. В городе был введен режим ЧС. Владимир Путин поднял вопрос затопления в ходе совещания и направил в Свердловскую область главу МЧС Алексея Орлова.