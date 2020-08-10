Российский юморист Юрий Гальцев похудел и полностью сменил прическу. Перемены во внешности артиста случились после появления у Гальцева новой любви, рассказала в своем Instagram его подруга Елена Степаненко.
«Смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете», — подписала Степаненко фото с изменившимся Гальцевым. На шоу Степаненко артист предстал в стильном пиджаке, в бабочке и с аккуратной бородкой, пишет агентство Nation news.
59-летний Гальцев состоит в отношениях с 28-летней актрисой Марией Насыровой. Об их романе стало известно в 2016 году. Позже выяснилось, что у пары еще в 2015 появился сын. Насырова была студенткой Гальцева в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, пишут «Дни.ру».
Когда появились слухи о романе Гальцева, он был женат на Ирине Ракшиной. Однако на закрытых мероприятиях юморист уже представлял Насырову как свою новую избранницу. По данным открытых источников, артист по-прежнему не разведен.
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