В Тобольске из-за приезда Путина экстренно ремонтируют кремль

Владимир Путин планирует приехать в Тюменскую область в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) из-за приезда президента России Владимира Путина сместились сроки реставрации главного памятника архитектуры — Тобольского кремля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, реставраторам поручили завершить работы не позднее сентября.

«Изначально там были другие сроки. Октябрь—ноябрь. Но, после новостей о том, что в город собирается приехать президент, рабочим дали новую вводную: успеть до его приезда. На бумаге сроки никто не менял. Это негласное указание», — сообщил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что из-за спешки может пострадать качество выполняемых работ. Получить оперативный комментарий в тюменском музейно-просветительском обществе, которое курирует реставрационные работы, URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. К моменту публикации новости ответ на него не получен.

Ранее агентство писало о том, что в сентябре президент Путин собирается приехать в Тобольск, чтобы провести совещание по развитию нефтегазохимии, на которое его пригласила компания «Сибур». Как отметили жители города, местная администрация начала заранее готовиться к визиту главы государства: в Тобольске начали высаживать цветы и красить заборы.