В Тобольске начали красить заборы к приезду Путина

Владимира Путина ждут в Тюменской области осенью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед приездом президента России Владимира Путина в Тобольске начали экстренно ремонтировать дороги, красить заборы и высаживать цветы. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Ранее о том, что Путин приедет в Тюменскую область, сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Буквально на следующий день после того, как в СМИ появилась новость о том, что в Тобольск приедет Путин, местные власти „зашевелились“: начали дороги быстро ремонтировать, красить заборы, цветы везде высаживать. На совпадение это не похоже, потому что все это дело простаивало годами», — сообщил агентству один из жителей Тобольска на условиях анонимности.

В тобольской администрации агентству пояснили, что не проводят косметический ремонт города специально к приезду Путина. Все работы там назвали запланированными. «Работы у нас начались еще весной. Это новые стандарты по благоустройству города, который ввел глава Тобольска Максим Афанасьев. Поливальные машины ходят, высаживаются цветы, ремонтируются дороги. Все это делается по плану. Реставрация тобольских памятников и скверов тоже началась не вчера», — пояснила агентству пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина.

Ранее агентство писало о возможной дате визита президента Путина в Тобольск. В Тюменской области его ждут в сентябре.