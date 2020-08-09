В нескольких районах Кургана вода стала непригодна для питья

После остановки Арбинского водозабора воду из крана в пяти районах Кургана пить нельзя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пяти районах Кургана вода на сетях централизованного водоснабжения пригодна только для технических нужд. До повторных анализов, которые проведут после промывки системы, пить ее нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

Лабораторные исследования качества воды проводились после остановки Арбинского водозабора. Пробы взяли в 16 контрольных точках Кургана. На 13 из них вода признана соответствующей требованиям санитарных норм. Вода, отобранная в контрольных точках в районе «Кургансельмаша», городской больницы №2 и Курганской областной психоневрологической больницы не прошла испытание в лаборатории «Водного Союза».

«О результатах повторных анализов будет сообщено дополнительно. До получения результатов исследования воды в микрорайонах Восточный, Малое Чаусово, Вороновка, Рябково и Северный использовать ее можно только для технических нужд», — отмечают в «Водном Союзе». 10 августа в этих районах специалисты промывают систему.

8 августа в Кургане прекращалась подача воды с Арбинских водозаборных очистных сооружений, сообщало ранее URA.RU. Отключение было необходимо для ремонта запорной арматуры. Для полного обновления городских систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.