В прокуратуре ЯНАО назвали причину отставки руководителя

Анатолию Васильеву будут искать замену в другом регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Отставка прокурора ЯНАО Анатолия Васильева, о которой говорилось последние два месяца, произошла из-за политики обновления кадров, которую проводит генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщили знакомые с ситуацией источники URA.RU. Прокурор ЯНАО вышел на пенсию, так как не вписывался в заданный генпрокурором тренд.

«Уход Васильева в отставку для работников ямальской прокуратуры неожиданностью не стал, к нему морально готовились несколько месяцев, многие в разговорах предполагали, что руководитель из отпуска не выйдет», — сообщил осведомленный собеседник агентства. По мнению источников, теперь уже окружной прокурор еще в начале года оценил обстановку и достаточно быстро понял, что навести порядок ему будет стоить больших усилий, тем более в условиях пристального внимания Москвы.

Васильев приехал на Ямал незадолго до назначения Краснова генпрокурором, сменив Александра Герасименко, руководившего прокуратурой ЯНАО более 10 лет. С приходом Краснова среди прокурорских работников постоянно ходили разговоры об обновлении кадров, в том числе и за счет СКР, откуда пришел новый генпрокурор, рассказывают источники.

В прокуратуре ЯНАО уже официально подтвердили, что Анатолий Васильев вышел на пенсию. Временно исполняющим обязанности руководителя окружной прокуратуры будет Дмитрий Разуваев, приехавший на Ямал из Москвы в 2018 году.

При этом в ведомстве уверены: Разуваев на постоянной основе назначен не будет. На место Васильева, скорее всего, подберут кандидата из другого региона.