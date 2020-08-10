Россиян, умерших от коронавируса в Турции, не повезут домой

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Турция, турция
Турецкие власти предложат родным таких туристов захоронение на территории страны Фото: Нина Калинина © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Родным туристов, умерших в Турции от коронавируса, могут отказать в перевозке тела для захоронения на родину. Об этом говорится в опубликованной в Facebook памятке посольства РФ в Анкаре для отдыхающих в этой стране россиян.

«В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования», — говорится в сообщении. В данном случае турецкие власти предложат родственникам жертвы вируса захоронение на территории своей страны.

Опубликованные дипмиссией разъяснения для российских туристов также включают в себя новую процедуру прохождения паспортного контроля в турецких аэропортах. Помимо этого, посольство рассказывает об алгоритме действий властей страны при выявлении вируса у иностранных граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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