В Екатеринбурге массово задерживают рейсы авиакомпании «РусЛайн»

Самая большая задержка вылета — на 12 часов произошла на рейсе Екатеринбург — Нарьян-Мар Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пять рейсов авиакомпании «РусЛайн» задерживаются на вылет из аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Самая большая задержка — более чем на 11 часов — на рейсе Екатеринбург — Калуга. Самолет должен был вылететь в 8:00, но на данный момент пассажиры находятся в Кольцово. Ожидаемое время взлета — 19:40. Также вылететь не могут пассажиры рейсов в Нарьян-Мар (12 часов), Сыктывкар (4,5 часа), Калининград (4,5 часа) и Самару (5 часов). С задержкой на четыре часа вылетел рейс в Нижневартовск.

В пресс-службе авиакомпании корреспонденту URA.RU сообщили, что задержки связаны с техническими причинами. Авиаперевозчик уже проанализировал причины сбоя и «реализовал ряд управленческих и технических мероприятий в организационном и логистическом направлениях по доставке запасных частей».

«Безопасность — один из главных приоритетов компании. Окончательно последствия задержек будут устранены к исходу суток 10 августа, а рейсы начнут вылетать уже через три-четыре часа. Авиакомпания „РусЛайн“ приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Всем пассажирам задержанных рейсов будут оказаны услуги, согласно ФАП, предложен перелет ближайшими рейсами авиакомпании или произведен возврат стоимости авиабилета», — уточнили там.